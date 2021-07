Covid-19 : A Porto-Vecchio un établissement fermé temporairement pour manquements aux règles sanitaires

La rédaction le Mardi 20 Juillet 2021 à 15:09

L'administration fait la guerre aux manquements aux règles sanitaires et le fait savoir. Ce mardi 20 juillet la préfecture de Corse-du-Sud annonce que l'établissement Hupama, situé dans le camping U Stabbiacciu à Porto-Vecchio, fait l'objet d'une fermeture administrative temporaire à cause de graves "manquements aux règles sanitaires" relevés lors d'un contrôle, dimanche dernier. Son gérant a été convoque à la sous-préfecture de Sartène et la sanction pourrait être plus lourde encore