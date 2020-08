Covid-19 : 8 nouveau cas en Corse et un patient admis en réanimation à Ajaccio

Le nombre de patients positifs testés en Corse depuis le 1er juillet atteint donc 220 (169 en Corse-du-Sud, les 51 autres en Haute-Corse.



Un patient de 47 ans a été admis au service de réanimation Covid du centre hospitalier d'Ajaccio. "Il s’agit d’une personne porteuse de comorbidités", déclare l'ARS. A Bastia, deux patients sont toujours en réanimation.

4 autres personnes sont toujours hospitalisées.



Dans la semaine du 17 au 23 août, 107 patients ont été testés positifs. Sur ceux-ci, 52 % ont moins de 30 ans et 7 % ont plus de 60 ans. 61 % ne résident pas en Corse.





L'ARS tient à rappeler que, pour être efficace, le port du masque doit être accompagné du respect de tous les autres gestes barrières, notamment le lavage des mains et la distanciation physique dès qu’elle est possible. Si vous êtes parti en vacances dans une zone de circulation active du virus, faites-vous tester à votre retour. En cas de test positif ou de symptômes : isolez-vous et prenez contact avec votre médecin traitant. Tester- tracer – isoler : c’est le trio gagnant pour réduire les contaminations.

Le sort de l’épidémie est entre nos mains : tous ensembles, nous pouvons faire barrage au virus !