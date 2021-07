Covid-19. 633 nouveaux cas détectés pendant le weekend : la flambée épidémique se poursuit en Corse

Les contaminations au Covid-19 ne faiblissent pas en Corse : 633 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur l'île au cours du weekend, indique le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, publié ce lundi 26 juillet. C'est toujours en Haute-Corse, qui depuis deux semaine est le deuxième département le plus touché de France, que les chiffres flambent avec 449 positifs en 3 jours. Dans le département le taux d'incidence est également en hausse avec une valeur de 699 pour 100 000 sur les 7 derniers jours et 1274 nouveaux cas ont été détectés en une semaine."Le nombre de cas a doublé en une semaine dans le département qui a un taux de positivité de 7,6 %, très largement au dessus du national. La situation sanitaire se dégrade de jour en jour avec une croissance inquiétante du nombre de cas notamment des personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui fait craindre que la pression sur le système hospitalier remonte très vite", a indiqué le préfet de Haute-Corse ce 26 juillet lors d'une conférence de presse pendant laquelle ils annoncé de nouvelles mesures de freinage du virus. Dans le même temps, 27 personnes sont toujours hospitalisées après avoir contracté le virus, dont 4 en service de réanimation et soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, 232 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés en Corse.Après la découverte du cluster balanin et depuis les annonces de la mise en place du pass sanitaire les centres de vaccination de l'ile ont été pris d'assaut : dans la semaine du 10 au 16 juillet, 16 408 personnes ont reçu leur première injection en Corse et la semaine dernière 6800 premières doses ont été injectées. Au total le 57% des Corses a reçu une première dose et le 46.7% des insulaires a complété son schéma vaccinal.