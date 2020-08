Covid-19 - 6 cas supplémentaires sur l'île

La semaine du 27 au 31 juillet, L'ARS de Corse a lancé à Ajaccio et Sarrola Carcopino la 2ème opération de dépistage gratuit (pris en charge à 100% par l'Assurance maladie) pour faciliter l’accès aux tests et casser les chaines de transmission du virus.

La participation de la population au dépistage a été importante.

280 prélèvements ont été réalisés.

Aucun ne s’est révélé positif au virus de la Covid-19.

Sur l’ensemble des 280 personnes qui se sont portées volontaires pour un prélèvement, on compte 97,1% de résidents et 2,9% de non-résidents.

Parmi elles, 56.4% étaient des femmes et 43.6 % des hommes.





% de prélèvements par tranches d’âges :

14 ans : 0.4%

15 :44 ans : 21.4%

45/64 ans : 35.3%

65 ans : 42.9%





"L’application scrupuleuse de tous les gestes barrières est plus que jamais recommandée. En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…). Enfin, l’ARS de Corse rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117. Le médecin, s’il le juge nécessaire, vous prescrira un test et vous donnera la conduite à tenir."