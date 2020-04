Covid-19 : 5,4 % des Corses infectés d’ici le 11 mai. L’immunité collective n'est pas pour demain

En Corse 5,4% de la population immunisée



L'étude montre que cette proportion varie d’une région à l’autre. Dans les régions les plus touchées (Grand Est, Ile de France), les épidémiologistes estiment le taux d’immunisation à environ 12 % . ce chiffre baisse à moins de 2 % en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne ou en Pays de la Loire.

En Corse, où le virus est encore assez actif, les chercheurs estiment que le le SARS-CoV-2 aura immunisé entre 5 % et 6 % de la population.



L'étude souligne aussi que la marge d’erreur à prendre en compte est importante.

En effet de nombreuses personnes présentant des signes de Covid-10, n’ont pas été testées comme positives et les asymptomatiques sont aussi nombreux. Il est donc possible que le nombre total de personnes infectées soit plus grand que ces pourcentages annoncés.



Selon les scientifiques il est important de souligner que même avec des projections les plus hautes possibles, la France serait encore très loin du seuil des « 70 % » de personnes contaminées et qui auraient développé des anticorps contre le coronavirus, et qui permettrait de parler d’« immunité collective » qui ralentirait seule la propagation du virus, comme l’a souligné l’un des auteurs de de l’étude, Simon Cauchemez, à l’AFP.

