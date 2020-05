Covid-19 - 483 décès supplémentaires en France

En France, 483 décès dus au coronavirus ont été recensés en 24 heures. C’est un chiffre en nette hausse par rapport à samedi (96), et le bilan total franchit le seuil des 28 000 morts, mais le nombre de malades soignés en réanimation continue de baisser .



La DGS indique que 19 361 personnes sont actuellement encore hospitalisées. C'était 22 569 il y a une semaine. Et 152 nouvelles admissions, soit presque 100 de moins qu'il y a une semaine, ont été enregistrées en 24 heures.



Le nombre de malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 et hospitalisés en réanimation s’élève à 2 087. 24 patients ont été admis en réanimation, contre 38 il y a une semaine, mais le solde entre admissions et sorties reste négatif .