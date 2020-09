Covid-19 : 43 cas supplémentaires ce 12 septembre en Corse

Le nombre de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 a encore augmenté ce 12 septembre avec 43 nouveaux cas positifs enregistrés au cours des dernières heures. 21 ont été recensés en corse-du-Sud et 22 en Haute-Corse.

Cela porte à 1080 (715 dans le 2A et 365 en 2B) le nombre de patients positifs testés sur l'Île depuis le 1er Juillet.



Aucune nouvelle hospitalisation

8 patients sont toujours hospitalisés à Bastia, soit 6 personnes en hospitalisation conventionnelle et 2 personnes en réanimation.



A Ajaccio 3 patients (2 personnes en hospitalisation conventionnelle et 1 personne en réanimation) sont hospitalisés à la Miséricorde.

Trois autres patients sont toujours en SSR ( Soins de suite et de réadaptation)





L'ARS de Corse rappelle que l’application scrupuleuse de tous les gestes barrières est plus que jamais recommandée. "Respectez le plus possible la distanciation physique, lavez-vous fréquemment les mains, portez un masque, et surtout évitez bises, embrassades et poignées de main. En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles."