Covid-19 - 4 nouveaux cas en Corse

C.-V. M le Vendredi 22 Mai 2020 à 18:07

Pas moins de de 347 prélèvements ont été effectués dans les hôpitaux et laboratoires de Corse entre les 20 et 21 mai 2020. Ils ont permis de recenser 8 cas positifs sur l'ensemble de l'île : 4 en Corse-du-Sud et 4 en Haute-Corse.

Ces prélèvements ont permis de déceler 4 nouveaux cas Covid-19 : 1 en Corse-du-Sud les autres en Haute-Corse.

En revanche le nombre d'hospitalisations lié au coronavirus a chuté de façon spectaculaire : 6 au total dans les hôpitaux de Bastia (3) et d'Ajaccio. Baisse également des patients en réanimation et soins intensifs : il y en 2 à Ajaccio et autant à Bastia, selon le bulletin quotidien de l'Agence régionale de la santé de Corse. Aucun nouveau décès n'a été enregistré.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements