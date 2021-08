Covid-19 : 4 décès, 657 cas positifs et 4 nouveaux clusters ce lundi en Corse

Le dernier bilan publié ce lundi 9 août par l’ARS de Corse, fait état de 4 décès supplémentaires qui ont eu lieu pendant le week-end sur l’île. En Haute-Corse c’est une femme de 82 ans qui a perdu la vie a cause du virus alors que en Corse-di-Sud les trois victimes sont 3 hommes de 79, 81 et 92 ans. Ces quatre décès portent à 241 le nombre des victimes depuis le début de l’épidémie.

Le bulletin de l’agence faut aussi était de 330 cas positifs aux tests RT-PCR et TRA en Corse-du-du Sud et 327 en Haute-Corse,



Hospitalisatioks en hausse

Au cours du week-end 11 hospitalisations supplémentaires ont été enregistrées ce qui porte à 84 le nombre de patients hospitalisés, dont 17 personnes en réanimation et soins intensifs ´..



Dans le même bulletin l'ARS indique que deux évacuations sanitaires ont eu lieu à l'hôpital de Bastia. La première était à destination de Marseille. La seconde a été opérée sur le centre hospitalier d'Ajaccio.



Par ailleurs pas moins de 4 nouveaux clusters ont été enregistrés : 2 par département.

En Corse-du-Sud ils concernent un centre de vacances et le club de football professionnelle de l'AC Ajaccio dont la rencontre de samedi face à Caen a de fortes chances d'être remise.

Les clusters de Haute-Corse ont été enregistrés dans un camp de vacances et dans un établissement médico-social.