Covid-19 - 32 cas positifs, nouvelles hospitalisations et clusters familiaux en Corse

817 personnes se sont soumis à des prélèvements RT-PCR au cours des dernières heures en Corse.

32 ont été testées positives : 17 en Corse-du-Sud et 5 en Haute-Corse parmi les résidents insulaires. Les autres patients sont des non-résidents elles ont été testées en Corse-du-Sud (5) et en Haute-Corse.

Le nombre de patients positifs testés en Corse depuis le 1er juillet atteint donc 252 (191 en Corse-du-Sud, les 61 autres en Haute-Corse).









Le bulletin quotidien de l'ARS fait également état de 3 nouvelles hospitalisations au centre hospitalier de Bastia : soit au total 5 patients (3 sont en hospitalisation conventionnelle et 2 en réanimation).

On a enregistré 2 nouvelles hospitalisations à Ajaccio, mais les 2 patients ont quitté l’hôpital 24 heures plus tard. Il y a donc toujours 1 seul patient au centre hospitalier, en réanimation, et 4 autres hospitalisés en SSR : il s'agit d'hospitalisations anciennes.





L'ARS signale encore qu'un cluster familial élargi a été identifié en Corse-du-Sud : 7 personnes d’une même famille et leur cercle d’amis, résidents de Porto Vecchio, ont été testées positives et isolées. L’enquête a permis d’identifier une vingtaine de sujets contacts à risque, placés également en isolement.





Un second cluster familial a été identifié à Tralonca en Haute-Corse : 3 personnes (2 personnes d’une même famille et 1 ami proche) ont été testées positives et isolées.

L’enquête contact est en cours.



À ce jour, plusieurs personnes contacts à risque ont déjà été identifiées et isolées. L’ARS n'a pas manqué de féliciter "la réactivité de la maire de Tralonca qui a immédiatement organisé la mise en place de prélèvements sur plus d’une quarantaine d’habitants de la commune et mis en place des mesures sanitaires préventifs".