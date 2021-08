Covid-19 : 2 décès supplémentaires, 5 personnes de plus en réanimation et 315 cas positifs détectés en Corse

2 femmes de 79 et 101 ans sont décédées des suites de la Covid-19 ces dernières 24 heures en Haute-Corse où le nombre total de décès s'élève désormais à 96 depuis le début de l'épidémie.



Avec 2 personnes supplémentaires, le nombre de personnes hospitalisées augmente légèrement puisque 3 personnes ont quitté les services d'hospitalisations conventionnelles. Toutefois, ces chiffres sont contrebalancés par l'admission de 5 personne en réanimation (3 à Bastia et de 2 à Ajaccio). Cela porte donc à 20 le nombre de personnes en réanimation ou soins intensifs (8 en 2A et 12 en 2B).



La moyenne d'âge des personnes hospitalisées en conventionnelles est de 63 ans et 56 ans pour la réanimation.



Le nombre de nouveaux cas positifs aux tests Rt-PCR et TRA depuis le dernier point de la situation, est de 315 : 168 ont été enregistrés en Corse-du-Sud, le reste en Haute-Corse.