Covid-19 : 2.2 milliards d'euros d'aides mobilisés par l'État au bénéfice des entreprises corses

Accompagner les entreprises pendant cette sortie de crise afin d’éviter des faillites, c’est l’objectif du plan d’action annoncé par Bruno Le Maire et Éric Dupond-Moretti le 1er juin. Ce plan se décline localement par le comité départemental de sortie de crise présidé par le Préfet et dont la vice- présidente est la Directrice régionale des finances publiques, est composé des principaux acteurs locaux intervenant dans la sphère économique : Banque de France, URSSAF services de l’Etat, organismes consulaires (CCI, CMA), représentants des entreprises (MEDEF, CPME), Tribunal de commerce, ordre des experts comptables, Banque publique d’investissement, ainsi que tout autre acteur local pertinent.Afin de s’adapter au territoire insulaire, un Comité régional à la sortie de crise a été instauré et s’est déjà réuni dans sa configuration restreinte permettant de partager entre services habilités des informations confidentielles sur des situations individuelles d’entreprises. Il associera la collectivité de Corse dans sa formation plénière, qui permettra de faire le point de la conjoncture économique et d’articuler au mieux les dispositifs d’aides respectifs de l’Etat, de la CdC et des chambres consulaires.Le plan d’action qui sera mis en œuvre pour détecter de manière anticipée les fragilités financières des entreprises, orienter les entreprises en situation de fragilité vers le meilleur dispositif : un conseil et une réponse adaptée doivent être apportés rapidement à chaque entreprise qui exprimerait le besoin d’être accompagnée, et notamment à celles dont la fragilité financière aura été identifiée et proposer à chaque entreprise une solution adaptée à sa situation.Le plan s’attache à proposer un point d’accueil et d’orientation unique pour guider les entreprises dans l’identification des mesures les plus adaptées. Ainsi, un numéro unique dédié à l’accueil et à une première orientation des entreprises(0 806 000 245) est disponible. Ce numéro vise à :- renseigner et orienter les entreprises vers les aides d’urgence ;- apporter des informations sur les procédures permettant d’accompagner les entreprises.​Par ailleurs, dans chaque département, un conseiller à la sortie de crise a été désigné afin d’accueillir et conseiller les entreprises en situation de fragilité financière. Cet interlocuteur de confiance respecte un strict cadre de confidentialité, notamment vis-à-vis du secret des affaires et du secret fiscal.En Corse-du Sud, le conseiller à la sortie de crise est Mme Marie GERONIMI, chargée de mission économique à la Direction régionale des finances publiques.Les entreprises peuvent la contacter directement : codefi.ccsf2a@dgfip.finances.gouv.fr