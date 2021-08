Covid-19 : 113 nouveaux cas et hospitalisations en baisse ce mardi en Corse

Selon les chiffres publiés ce mardi 31 aout par l'ARS de Corse 113 nouveaux cas de contaminations ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, 70 en Haute-Corse et 43 en Corse-du-Sud. Le taux de positivité est baisse à 2,1 % et le taux d'incidence est stable à 238 nouveaux cas pour 100.000 habitants.



Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés enregistre une baisse : 6 personnes ont quitté les hôpitaux et au total 74 patients Covid sont hospitalisées sur l'ile (33 en Corse-du-Sd et 41 en Haute-Corse).

Les services de soins critiques, comptent un patient de plus que la veille et au total ce sont 16 malades à y être hospitalisés (7 à Ajaccio et 9 à Bastia).





Vaccination

236 925 personnes soit le 68,7% de la population corse a désormais reçu une premier injection d'un vaccin alors que le 62,6%, soit 215 844 insulaires sont complètement vaccinés .