Covid-19 - 11 nouveaux cas (dont 10 non-résidents) positifs en Corse

J’applique systématiquement l’ensemble des gestes barrières (3M : Mètre, Mains, Masque) : se laver les mains régulièrement, respecter la distance physique minimale d’un mètre, porter un masque grand public dans les lieux clos, bondés et dès lors que le respect des distances n’est pas possible

Je protège les plus vulnérables : personnes âgées et personnes atteintes de maladies chroniques

Je demande un test virologique au moindre symptôme même léger, si les autorités sanitaires m'ont identifié comme contact, si j'ai été exposé à un risque, que je reviens d'un pays où le virus circule activement

Je m'isole dès les premiers signes, si les services sanitaires me le demandent et en attendant mon résultat

Ne pas hésiter à se faire dépister en signalant le lieu de villégiature, la fréquentation d’une zone de forte circulation virale dans le pays d’où vous revenez, et en cas de doute sur une exposition à risque (lieux de convivialité, lieux festifs où les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés).

Dans sa communication quotidienne l'ARS dresse aussi ke bilan de la campagne de dépistage effectuée à Bastia."La semaine du 3 au 7 juillet, L'ARS de Corse a lancé à Bastia la 3ème opération de dépistage gratuit (pris en charge à 100% par l'Assurance maladie) pour faciliter l’accès aux tests et casser les chaines de transmission du virus.La participation de la population au dépistage a été importante.299 prélèvements ont été réalisés.Aucun test ne s’est révélé positif au virus de la Covid-19. Sur l’ensemble des 299 personnes qui se sont portées volontaires pour un prélèvement, on dénombre 60% de femmes, 96 % de résidents, 36% ont plus de 65 ans et 12 % ont moins de 30 ans. "Néanmoins insiste l'ARS, "