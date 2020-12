Couvre-feu : voici les règles et le dispositif prévus en Corse pour ce réveillon

Un couvre feu de 20h à 6h

Dans le contexte sanitaire actuel, les risques de propagation de la COVID 19 ont amené le Gouvernement à maintenir le couvre feu de 20h à 6h y compris pour la soirée du réveillon 31 décembre.





Un important dispositif de sécurité

​Un important dispositif de sécurité sera mis en place sur l’ensemble de l'ile au travers de points fixes et mobiles. Il contrôlera la bonne application du couvre-feu. Dès 20h et tout au long de la nuit les forces de l’ordre interviendront sans délai si des évènements de type fêtes clandestines sont constatés.





135€ d’amende pour chaque contrevenant

Il est rappelé que les infractions aux mesures sanitaires sont passibles de 135€ d’amende pour chaque contrevenant et exposent les auteurs à d’éventuelles poursuites judiciaires.





Interdiction de rassemblement sur la voie publique

Tout évènement sur la voie publique ou dans un établissement recevant du public reste interdit.





Respect de la règle de 6

Si les rassemblements dans un lieu privé ne sont pas interdits, il est recommandé de limiter à 6 le nombres de participants. Le caractère fermé des lieux et la nature même de la soirée du 31 décembre ne doivent pas pour autant limiter l’application des gestes barrières. Il est donc rappelé que le port du masque doit être le plus systématique possible, de même que la désinfection des mains. L’aération des lieux est également une mesure efficace, permettant de réduire les risques de contamination.





La population a fait d’importants efforts qui permettent actuellement à la Corse d’être dans une situation favorable, mais qui tend à le devenir moins depuis 2 semaines. Il n’est donc pas possible de réduire la vigilance.





Prudence sur la route

La préfecture appelle également à la plus grande prudence sur la route, pendant les heures autorisées de déplacement. La consommation d’alcool et de stupéfiants multiplient par plus de 20 la possibilité de provoquer ou d’être victime d’un accident. L’année 2020 a été très lourde en termes de personnes touchées. "Ne laissons pas les derniers jours de l’année aggraver le bilan par des comportements irrespectueux des autres et irresponsables." souligne le préfet de la Haute-Corse François Ravier dans un communiqué. "Les forces de l’ordre ont reçu des consignes très fermes pour les contrôles et les sanctions, incluant la possibilité de prononcer la mise en fourrière immédiate d’un véhicule lorsque son occupant commet une infraction."