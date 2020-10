Couvre-feu : le préfet et l'ARS détaillent les mesures prises en Corse

Le ton était solennel et grave à la préfecture de région ce vendredi au lendemain de l'annonce du passage au couvre-feu dfaite par jean castes ce jeudi 22 octobre.

Pascal Lelarge, préfet de Corse, accompagné de Marie-Hélène Lecenne, directrice de l’ARS, a rappelé les nouvelles mesures qui seront appliquées sur la Corse à compter de ce vendredi 23 à minuit e couvre-feu interdisant toute circulation de la population entre 21 et 6 heures.



Si les bars devront fermer, les restaurants pourront quant à eux rester ouverts en journée mais seront clos en soirée. Une tolérance zéro sera appliquée pour les brasseries qui serviraient des apéritifs de type « tapas » qui ne sont pas considérés comme des repas de restauration.

Le représentant de l’État s’est voulu très clair, ces mesures ne sauraient être l’unique vecteur de la propagation : la population insulaire est plus que jamais encouragée à respecter l’ensemble des consignes sanitaires de rigueur ainsi que le port du masque en toute circonstance.



L’ARS a donc évoqué l’urgence de la situation chiffres à l’appui. « Actuellement nous dépassons le seuil des 250 cas pour 100 000 personnes. La Corse affiche 204,5 cas dont 142,5 de plus de 65 ans. La situation est grave avec 9 patients en réanimations et 41 hospitalisés. Il faut prendre en compte les conséquences du traitement prioritaire du virus, à savoir la déprogrammation des autres soins notamment les ALD (affections longue durée). C’est inquiétant lorsqu’on sait que 30000 personnes en Corse sont concernées en Corse. La population doit donc avoir conscience de l’impact de la propagation du virus et chacun peut donc agir en prenant toutes les précautions nécessaires. »





Stop aux soirées festives

La fermeture de débits de boisson est notamment due à une observation des clusters familiaux ou professionnels où il a été établi que dans la plupart des cas des personnes auraient ramené le virus suite à une sortie festive. Concernant les entreprises impactées, le Préfet a confirmé les dispositions de l’État afin d’accompagner et d’aider les pertes de chiffres d’affaire, chômage partiel, report des charges sociales, etc. Le télétravail est encouragé dès qu’il est possible, même quelques jours par semaine dans les entreprises mais aussi les administrations. Des aménagements d’horaire sont également évoqué afin de faire se croiser le minimum de gens et d’enrayer la propagation du virus. La Préfecture et de l’ARS demandent donc de continuer de respecter les mesures sanitaires et malgré les restrictions et l’effort demandé à la population, le mot d’ordre reste « de ne pas renoncer ».