Couvre-feu à 18 heures : à Bastia, les contrôles ont débuté dès ce samedi

A Bastia des agents de la police nationale étaient en place aux abords de la place Saint Nicolas pour contrôler les rares véhicules en circulation pour la plupart des "personnes qui sortent du travail pour rentrer à la maison", note un policier.



Encore un peu de pédagogie

"Je ne savais pas qu'il était avancé à 18 heures" s'exclame une automobiliste qui n'a pas rempli l’attestation dérogatoire de déplacement.

Ce samedi à Bastia pas de verbalisation pour non respect du couvre-feu : les agents font encore un peu de pédagogie. "C’est le premier soir, nous contrôlons et faisons preuve de pédagogie. Mais les gens connaissent les règles et à partir de demain il faudra présenter aux agents les attestations dûment remplies", explique Mejdi Jamel, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse qui précise que les forces de l'ordre veilleront "avec fermeté" au respect de cette mesure sanitaire avec des "nombreux contrôles".



3 400 contrôles en 15 jours

Même si les forces de l'ordre de la Haute-Corse ont déjà réalisé 3 400 contrôles (et 100 verbalisations) depuis le 1 janvier, Mejdi Jamel promet que "ces opérations s'approfondissent et se poursuivent" tout au long de la durée du couvre-feu à 18 heures qui court au moins jusqu'à la fin du mois de janvier, et qui pourrait être prolongé si la situation sanitaire l'exige.

Ces contrôles, qui sont couplés à des contrôles routiers classiques, avec vérification des papiers du véhicule et du conducteur, permettront aux forces de l’ordre de constater d’éventuelles autres infractions, comme ce soir à Bastia où un automobiliste a été interpellé pour détention de produits stupéfiants.



Déjà mis en place dans 25 départements, le couvre-feu à 18 heures s'étend à l'ensemble du territoire à partir de ce samedi 16 janvier. En Haute-Corse, la mesure prise par le Premier ministre pour enrayer la propagation de la Covid-19, est prise au sérieux par les forces de l'ordre qui ont débuté dès 18 heures les premiers contrôles sur tout le département.D'autres contrôles sont prévus dans la soirée et la nuit. Ils se déroulent, aussi, en zone gendarmerie. Et ils devraient donc se multiplier dans les jours à venir.