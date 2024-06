Couronnement de la Vierge : à Corte la tradition a été respectée

Pour commémorer ce moment de l'Évangile, une cinquantaine de petites filles de la paroisse, vêtues de blanc symbolisant la pureté et l'innocence, se sont rassemblées autour de l'autel, tenant chacune un bouquet de fleurs fraîches. Parties en procession depuis la maison des religieuses, accompagnées des catéchistes et du père Christophe Boccheciampe, elles ont rejoint l'église de l'Annonciation, comble pour l'occasion, et se sont regroupées dans le chœur.