Coupe de France : Le Sporting passe aux tirs au but

La qualification et rien d'autre : c'est ce que l'on retiendra de l'entrée en Coupe de France du Sporting club de Bastia à Charleville-Mézières face à l'équipe de National de Prix-lès-Mézières qui a joué près 80 minutes à 10 après l'expulsion Borgniet.



Mais ce n'est pas pour autant que les joueurs de Régis Brouard ont tiré profit de la situation. Ils ont du en effet passer par la séance des tirs au but (4-2) pour se qualifier.



Mais à ce stade de l'épreuve, même si l'on était en droit de demander beaucoup et mieux de la part du pensionnaire de la Ligue 2, c'est ce que l'on attendait des joueurs bastiais.