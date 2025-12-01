Coupe de France : Le Sporting domine Château-Malo (6-0)

CorseNetInfos
le Samedi 15 Novembre 2025 à 18:08

Ce samedi 14 novembre, ont leu ieu les premiers matches des équipes corses dans le cadre du 7e tour de Coupe de France. À ce stade, le Sporting club de Bastia, club de Ligue 2; faisait notamment son entrée dans la compétition. Les Bastiais se sont imposés sans trembler (6-0) face aux modestes amateurs de R3 de Château-Malo. Les buts bastiais ont été inscrits par Tomi (12eme), Roncaglia (24eme), Ariss (40eme), Petrignani (54eme), Zilliox (64eme), Basset (68eme)







