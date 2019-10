Coup de sirocco en Corse-du-Sud : 32,5° à Ajaccio, 32,4 à Propriano et 31,7 à Sartene

Il a fait 32,5° ce dimanche à Ajaccio. Selon Météo France il s'agit d'un record pour une deuxième quinzaine du mois d'Octobre. Et on n'avait pas dépassé les 32° degrés dans la cité impériale depuis le 15 Octobre 1988 indique un prévisionniste de Météo France sur twitter.

La Chaîne Météo confirme la température à Ajaccio et explique que la situation est "liée au Sirocco, vent chaud qui, remontant du Sahara au-dessus du relief corse, agit comme le fœhn sur les Pyrénées et fait grimper la température à un niveau exceptionnel".

Le précédent datait du 26 Octobre 2006. A l'époque le thermomètre avait atteint 30,8°.





Mais les effets du coup de Sirocco ont été également ressentis à Propriano et Sartene.

A Propriano le thermomètre a affiché 32,4°.

A Sartène il a atteint 31,7 à Sartene. Près de 10 degrés d'écart avec la région bastiaise où la grisaille a dominé toute la journée.