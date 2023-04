Coup d'envoi de la semaine olympique et paralympique en Haute-Corse : 3000 élèves attendus

Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, une SOP, Semaine Olympique et Paralympique est organisée chaque année depuis 2016 par le ministère chargé de l'Éducation nationale en partenariat avec le mouvement sportif français. En 2023, cette 7ème édition se déroule du 3 au 8 avril sur le thème de l'inclusion.

« Dans le cadre de cette semaine olympique et paralympique nous organisons avec les conseillers pédagogiques EPS du premier degrés et l’USEP 13 manifestations sur toute la Haute Corse » explique Don Pierre Beveraggi, délégué départemental USEP 2B. « Au total avec ceux de l’UNSS, cela va rassembler plus de 3000 jeunes des classes de CM1, CM2 et 6ème. On a aussi quelques sections plus jeunes, des maternelles. Cette manifestation se présente sous la forme d’alternance d’ateliers sportifs et éducatifs. Chaque atelier est géré par les ligues régionales ou des associations locales ».

Et ce jeudi matin, déjà beaucoup d’animation à 11h, à l’arrivée des officiels tels Jean-Philippe Agresti, le recteur d’académie, Bruno Benazech, Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale de Haute-Corse, Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, Pierre Savelli, maire de Bastia avec quelques-uns de ses adjoints.



« Nous avons à la disposition des jeunes une dizaine d’ateliers » souligne Joëlle Le Mouellic, directrice UNSS Haute-Corse, conseillère technique sport du DASEN de Haute-Corse. « Des stands sont aussi présents sur la nutrition ou encore l’APF ou celui des ambassadeurs sportifs de Corse. Y participent 26 classes de 13 établissements du second degré et 100 classes de 60 écoles du primaire de Haute-Corse. Nous aurons jusqu’au 14 avril ce type d’animation dans tout le département : Bastia, Calvi, L’Île Rousse, Corte, Moltifao, Luri, Folelli, Fiumorbu, Lucciana, Biguglia et Borgo».





La CAB investit dans l’inclusion

Cette édition 2023 est placée sous le signe de l’inclusion, un sujet très important pour la CAB . « La Communauté d’Agglomération de Bastia s’engage à participer à une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap » déclare Louis Pozzo di Borgo, le président de l’institution. « Le Conseil Communautaire a ainsi délibéré le 30 janvier dernier sur un nouveau format de la Commission Intercommunale d’Accessibilité pour un outil opérationnel plus dynamique. Une première démarche a consisté à renouveler la Commission Intercommunale d’Accessibilité, portée par Emmanuelle De Gentili, Vice-Présidente en charge de la Prévention, de l’Inclusion et de la Citoyenneté. Cette Commission permettra de piloter des actions et d’animer le réseau d’associations du territoire ».



Deux priorités ont déjà émergé de la commission en liaison avec des associations, la mobilité et la pratique sportive. « Concernant le développement de la pratique Handisport, la CAB s’engage au quotidien sur des actions de sensibilisation » poursuit le président de la CAB. « Elle a d’ailleurs organisé, ce mardi 4 avril une initiation au Cécifoot auprès des écoles du territoire en présence du Vice-Champion Paralympique, Yvan Wouandji. Concernant l’accessibilité dans les infrastructures, la Communauté d’Agglomération de Bastia dispose d’équipements sportifs « nautiques » et « terrestres » qui pourraient permettre le développement de la pratique handisport. Près de 350 000 euros de travaux ont déjà été alloués et ont permis de rendre accessibles la plupart de nos sites*. Le prochain site qui fera l’objet d’une rénovation et mise en accessibilité sera le Cosec de l’A Rinella ».



En vidéo les explications de Jean-Philippe Agresti, le recteur d’académie de Corse.