Coup d'envoi de la saison pour le Bastia agglomération Futsal : "cette année on vise le maintien"

Ce samedi 18 septembre à 16 heures marque le coup d'envoi de la première journée championnat de France Futsal division 2 pour le Bastia agglomération Futsal qui reçoit au Cosec de Furiani le club de Clichy.



Pour gagner sur son terrain, l'entraineur Guillaume Bosredon s'appuiera sur un groupe quasiment au complet, composé de 3 joueurs étrangers (Wilson, Alex et Tabares) recrutés durant cet été par l’équipe dirigeante adepte des bonnes trouvailles lors des mercato.



Cette année encore, l’équipe Bastiaise pourra compter sur son gardien Florian Baccarelli désigné comme l’un des meilleurs gardiens évoluant dans le Championnat de France. Il sera épaulé par des joueurs insulaires expérimentés comme Jean Philippe Paolini, Cédric Peyrot ou encore Jean-Charles Dottel qui a décidé de transmettre le brassard à son frère.



Seule incertitude autour de Jeff Dottel (capitaine), justement, qui a été victime d’une déchirure aux quadriceps la semaine passée et qui demeure incertain pour cette rencontre. Un dernier test sera effectué avant la rencontre. Cédric Peyrot, lui aussi touché durant cette préparation, est rétabli pour cette rencontre.



Mais les dirigeants et entraineurs croient également aux jeunes corses, Alexis Mielczarek, Matthieu Arnaud en formation depuis quelques années au sein du club Bastiais ou encore Marco Alarcon venu du SC Bastia et qui font partie cette année du groupe évoluant en National.



Se maintenir en D2



Du côté de la vice-présidence du club, l'objectif de cette année de division 2 est clairement affiché : "on vise le maintien", assure Antoine Graziani qui attend beaucoup des joueurs après une saison blanche et une autre interrompue en mars 2020 à cause du Covid à 6 journées de la fin. Pour cela, il faudra résister face aux deux relégués prétendants à la ligue des champions, les clubs de l'Accs92 (Champion de France en titre, relégué par la DNCG) et Garges (relégué par la DNCG).



A noter que le Bastia agglomération Futsal est le seul club amateur en Corse a évoluer à ce niveau.