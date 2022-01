Corte : voici les chantiers "qui construiront la ville de demain"

Une nouvelle bretelle et des terrains de tennis remis à neuf



Avant la fin du mois de janvier, la nouvelle bretelle d’accès située au niveau de la gare sera inaugurée. Ce projet conçu à la fois pour sécuriser ce lieu accidentogène sur la RT 50 permettra aussi de créer un accès routier qui mènera à la piscine municipale, à la crèche, au Cosec et à la résidence universitaire qui est un peu plus loin.

La bretelle fera la jonction avec un autre projet mené en partenariat avec l’Université de Corse qui verra le jour en 2023 : une voie douce qui reliera les campus Grimaldi et Mariani.

Situés non loin de cette nouvelle bretelle, les deux terrains de tennis seront rénovés. De la terre battue y sera placée avant la fin de l’année pour un coût total de 80 000 euros.