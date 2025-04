Corte : les navettes pour la Restonica de retour pour la saison 2025

En novembre 2023, la Corse, et plus particulièrement son centre, a été touchée par deux tempêtes exceptionnelles, entraînant des crues dévastatrices de la Restonica et du Tavignani. Dans la vallée de la Restonica, les dégâts ont été les plus importants : le pont de Tragone, qui relie la basse vallée aux bergeries des Gruttelle, a été emporté, et plusieurs tronçons de route ont été détruits. Depuis, la circulation des véhicules à partir de Tragone est impossible.



Face à cette situation, les autorités ont réagi rapidement pour sauver la saison touristique 2024. Dès le début de l'année, des travaux ont été engagés par la commune, la Collectivité de Corse et l'État. En partenariat avec le Parc Naturel Régional de Corse et l’Office de l’Environnement de la Corse, plus de trente kilomètres de sentiers ont été ouverts, proposant une nouvelle offre touristique aux visiteurs.



L’accès aux lacs du Melu et du Capitellu reste possible, mais le parcours est désormais rallongé de plus de deux heures. C’est le temps nécessaire pour rejoindre les bergeries des Gruttelle depuis Tragone par un sentier familial. D’autres itinéraires permettent également aux visiteurs de découvrir de nouvelles facettes de la vallée de la Restonica.



Parallèlement, la Collectivité de Corse a mis en place des navettes entre Corte et la vallée. Ce dispositif, reconduit cette année, sera opérationnel à partir du vendredi 2 mai. Les navettes partiront de la gare de Corte en direction de Tragone. Dans le même temps, la circulation sera interdite à tous les véhicules à partir du camping de Tuani.

Des pass, délivrés par la mairie de Corte, sont mis à disposition des socioprofessionnels et des bergers pour accéder aux estives. Les pass de l’an dernier ne sont plus valables. Le maire de Corte, Dr Xavier Poli, invite les intéressés à retirer leur nouveau pass à l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 16h30. « Les travaux engagés l’an passé ont porté leurs fruits, même si nous avons constaté une baisse de fréquentation des lacs de l’ordre de 85 %. Mais cela ne signifie pas qu’il y a eu 85 % de touristes en moins dans la vallée et à Corte. Ce chiffre, comme les autres, est à affiner, car l’attrait de la vallée reste fort auprès des visiteurs. L’objectif était de consolider le dispositif mis en place l’an passé, et cela a été fait, puisque dès vendredi, les navettes seront à nouveau en service pour accéder à la vallée de la Restonica », a précisé Xavier Poli.