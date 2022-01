Corte : les JSP 4ème année de Haute-Corse ont préparé leur brevet

La journée a démarré par une découverte du parcours sportif qui sera au programme des épreuves prévues en février. Garçons et filles ont donc été testées et évaluées à cette occasion durant leur évolution sur le plateau technique mis en place pour les circonstances. Au programme : course de va-et-vient, tirer du dévidoir, lancer d'adresse de commandes, course avec passage d'obstacles, porter du tuyau avec franchissements successifs d'une barrière et d'une poutre en équilibre, porter du sac, course finale.



Après le repas offert par l’union départementale des personnels du service d’incendie et de secours de Haute-Corse (Udpsis 2b) et aimablement fourni par les moyens de l’UIISC 5 Corte, les jeunes des promotions « Serge Martinelli » et « Roger Sisti », ont repris le chemin des divers ateliers inscrits à l’ordre du jour, à savoir : exploration en milieu vicié, lot de sauvetage et de protection contre les chutes, établissement de lances à incendie en binômes, etc.



Les animateurs et formateurs bénévoles de cette deuxième session de regroupement, ont tenu à souligner le soutien apporté, entre autres, par le Cdt Frédéric Antoine-Santoni, chef du groupement formation du SIS 2B, qui avec le Ltn Jean-Marie Brangbour, a facilité la mise à disposition des matériels, engins ainsi que le plateau technique de l’Ecole Départementale. Mais aussi, le Centre d’Incendie et de Secours de Corte pour la qualité de son accueil et la mise à disposition de ses infrastructures.



En fin de journée, tout un chacun, saluait la bonne tenue de l’action, qui selon l’avis même des organisateurs, avait eu le mérite de faire travailler ensemble, les jeunes des deux sections impliquées et ainsi créer une émulation positive en vue des échéances capitales à venir.