Corte : Une veillée de prières ce mercredi en mémoire de Chloé

Depuis samedi 15 février, la Corse est sous le choc. Le meurtre de Chloé, jeune étudiante de 18 ans, abattue à Ponte-Leccia, a suscité une profonde émotion et des réactions unanimes. Originaire de Corte, où elle avait été baptisée et avait grandi, elle poursuivait ses études à l’Université de Corse. Son assassinat, d’une brutalité inouïe, a dépassé les frontières insulaires, laissant un sentiment de stupeur et de douleur dans toute la population.



Face à l’onde de choc provoquée par ce drame, les réactions se multiplient, notamment au sein de la communauté universitaire et des cercles religieux. Le père Bocchecciampe, curé de la paroisse de Corte curé de la paroisse de Corte, tant dans son rôle de prêtre ou encore à l’image de ces vénérables « paceri » d’antan, a voulu réagir en invitant tous ses paroissiens et au-delà, à un travail d’introspection dans un sermon public stigmatisant « la dérive violente des dernières décennies, et un appel au calme en s’interrogeant, sur les questions, les bilans, l’évolution de l’île, tout en réfléchissant sur la manière dont notre île devra trouver demain, des réponses aux graves conséquences d’une dérive de plusieurs dizaines d’années », a-t-il déclaré. Selon le Père Bocchecciampe, le but de ce temps de prières est de « casser avec cette fatalité, avec la morosité ambiante. Il y a quelque chose qui s’appelle l’Espérance et, malgré les épreuves, on doit aller au-delà pour vivre autre chose. L’affaire de Chloé a révélé le scandale de cette spirale mortifère où plus personne ne peut plus rien contrôler. Nous voulons casser cette fatalité pour aller vers cette l’Espérance dont nous sommes les héritiers. Chloé a été baptisée à Corte où elle y a fait sa communion ainsi que sa confirmation. Tout le monde la connaissait, le curé, les catéchistes. Elle était un rayon de soleil pour tous. Sa mort brutale nous a plongés dans l’effroi et nous avons senti, lors de la messe dominicale, cette ambiance lourde, pesante qui règne dans les rues de notre ville aujourd’hui, tant le choc est terrible ».



Une veillée de prières en mémoire de Chloé

Accompagné des dames de la paroisse, le Père Bocchecciampe consacrera la journée à préparer la veillée de prières prévue demain soir, en écho à l’appel du Cardinal Bustillo, évêque de Corse, qui invite à un rassemblement sur le parvis de la cathédrale d’Ajaccio ce samedi 22 février à 18h30.

La cérémonie, qui se tiendra ce mercredi 19 février en l’église de l’Annonciation, sera présidée par l’abbé Polge, ancien curé de Corte, qui avait baptisé Chloé. Très attachée à sa foi, sa mère, Cathy, évoquait encore récemment les souvenirs partagés avec sa fille : « 18 années d’amour, de voyages, de quotidien et… de processions, comme les diverses fêtes religieuses vécues ensemble ».



Pragmatique, le Père Bocchecciampe exhorte la population au calme : « Mais aujourd’hui, nous devons respecter le temps du recueillement, de l’accompagnement d’une famille, d’amis, de tous ceux que ce drame touche de près ou de loin ». Un moment de parole, afin d’aider chacun à exorciser des cœurs et des visages marqués d’hébétude, des légitimes affres de tristesse, de douleur, d’incompréhension, mais de colère aussi entre appel à la vérité et appel à la haine. C’est ainsi que l’abbé ouvrira grandes les portes de la maison de Dieu, celles de l’église de l’Annonciation : « Afin de répondre à cela, la paroisse de Corte, organisera mercredi soir, une veillée de prières pour Chloé et pour la Paix à partir de 18h30. Vous pouvez tous vous joindre à cette initiative également, en signe de deuil et de solidarité à la famille, en mettant à vos fenêtres une bougie, en priant pour le repos de Chloé, pour sa famille, et pour que la sérénité revienne sur notre île. Que mercredi et jeudi nos fenêtres aux quatre coins de notre île soient illuminées de cette Espérance qui nous habite et non de l’obscurité, du fatalisme et du désespoir. Cara Chloé, riposa in Santa Pace ».



Les obsèques devraient avoir lieu jeudi 20 février à 14 heures en l'église de l'Annonciation.



Gilda Emmanuelli et Mario Grazi