Corte - Une application immersive gratuite pour découvrir la ville et son histoire

Cyril Villalonga a découvert la Corse il y a seulement 14 ans. Forcément, il en est tombé amoureux, et en particulier du centre Corse et de Corte. Spécialiste de la création de jeux, d’applications pour smartphones mais aussi d’expériences immersives sur le Continent, il a décidé de s’installer à Ajaccio et de créer sa structure au nom de Digital Leisure. Ainsi, il a eu l’idée de développer une application gratuite permettant de découvrir Corte et son histoire. « Et le projet a séduit totalement les élus cortenais qui ont décidé de s’associer », explique Cyril Villalonga.





Dotée de trois champs d’application "Memento Corte" propose tout d’abord la visite guidée avec système de géolocalisation. Il suffit de se rendre sur un site de la ville « et grâce à la géolocalisation, l’appli lance un média expliquant où vous êtes, sans pour autant avoir besoin d’un QR code, comme pour les autres applications. On peut poursuivre ainsi la visite à travers la ville en suivant le parcours indiqué. Mais l’appli dispose également d’un système permettant une visite libre, c’est à dire que c’est l’utilisateur qui décide du parcours qu’il veut suivre, sans contrainte. On peut effectivement passer directement d’un point de visite en centre-ville jusqu’au baptistère de Saint-Jean, par exemple puisque la géolocalisation va vous suivre dans votre périple », précise Cyril Villalonga.





Et puis, cette appli dispose d’un système permettant l’expérience immersive où « on va véritablement vous raconter une histoire, mais aussi des jeux. Lorsqu’on ouvre le système, vous avez une vision. Vous êtes en train de chasser, on voit le fusil d’un chasseur. Vous retournez une créature que vous venez de tuer et en la tournant, il s’agit en fait du portrait d’une figure historique qui a marqué Corte. Le jeu consiste ensuite à enquêter, en questionnant la population. C’est à la fois une valorisation du patrimoine historique, mais aussi des Cortenaises et des Cortenais que vous allez rencontrer. Par exemple, vous allez rencontrer Michaëla Sindali, directrice de l’hôtel Sampiero Corso, elle va répondre à vos questions, à travers une vidéo interactive. Et au fur et à mesure que l’on avance dans le jeu, le joueur va comprendre qu’il a un lien avec les Mazzeri. C’est la trame de fond du jeu et tout est prétexte à faire de l’apport pédagogique », détaille Cyril Villalonga. Tout comme le joueur pourra questionner Marion Tranoy, directrice du Musée de la Corse, qui répondra également à toutes les questions concernant le musée, bien sûr, mais également le nid d’aigle et les étapes de sa construction par Vincetello d’Istria. Il y a dans ce jeu, une enquête immersive pour explorer les différentes époques qui ont marqué la ville comme la Seconde Guerre mondiale et les héros de la Résistance.





Cette application est appelée à évoluer dans les mois qui viennent avec l’intégration des sentiers de randonnées, des informations sur la vallée de la Restonica ou encore du Tavignanu, « l’objectif à venir est de proposer des balades et des randonnées ».

« Memento Corte » est à téléchargée gratuitement et les visites sont également gratuites. Une partie du jeu sera payant à hauteur de 2,99 euros. « Je dois préciser enfin que nous avons été soutenus par l’ADEC, puisque nous avons remporté un prix d’innovation pour faire de la valorisation du patrimoine, ainsi que par le Groupe Ollandini ».

