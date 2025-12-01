Corte - Un atelier de pétanque pour les seniors

Cette animation se déroule dans le cadre de l'appel à projet « invechjà bè in corsica » financé par la Collectivité de Corse. Un des objectifs premiers des politiques de l’autonomie mises en œuvre par la Collectivité de Corse repose sur une volonté de permettre à chaque personne âgée qui le souhaite de rester vivre à domicile.





Dans cette perspective, la prévention de la perte d’autonomie revêt une importance fondamentale. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’appel à projets « Invechjà Bè in Corsica ». Cette année, l’appel à projets finance à la fois les actions de prévention de la perte d’autonomie et de soutien aux aidants. Ce projet d’atelier de pétanque, porté par « Prev'Anima » a ainsi été retenu. Prev'Anima est une association du groupement Cap Solidaire qui a pour vocation d’accompagner, de soutenir et de créer du lien autour des personnes âgées et de leurs proches aidants.





L’association dispose d’un pôle Animation et Prévention, qui met en place divers ateliers et actions destinés aux aidants familiaux dans le but de les soulager et d'apporter une aide voir des solutions. Dans le cadre des actions « bien vieillir », l’association met en place divers ateliers pour la personne vieillissante, dans une démarche de prévention, des actions comme la pétanque, le jardin partagé etc. L’atelier pétanque du jeudi 13 novembre s'adresse ainsi aux personnes âgées de 60 et plus. Il est encadré par les équipes de « Prev'Anima ».

