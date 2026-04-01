Corte : Salsa S’cool invite les jeunes à s’initier aux danses latines

Après s’être adressée à une population adulte, l’association Salsa S’cool a ouvert ses cours aux enfants depuis deux ans. Et au vu du succès rencontré, son professeur, Frantz Mullot a proposé l’organisation de portes-ouvertes à destination des plus petits, à partir de 6 ans, de manière à les initier aux danses latines et de leur permettre de s’inscrire pour la saison prochaine.

« Nous programons ainsi une heure de cours par semaine de septembre au mois de mai. Sur cette heure nous faisons 45 minutes de danse et 15 minutes de jeu car la concentration des enfants s’altère après 45 minutes. J’applique une expérience personnelle qui remonte à ma période scolaire ! Ce concept m’a incité à mieux travailler et donc c’est ce que je fais aujourd’hui avec les enfants. Ainsi nous partageons de super moments avec les enfants durant ce dernier quart d’heure puisque ça leur plait énormément », explique Frantz Mullot.





La première année, l’école de danse a compté seulement deux enfants inscrits. Pour cette deuxième année, ils sont quinze à s’intéresser à la Salsa, la Bachatta, ou encore le Kizamba, « et je pense que nous doublerons peut-être ce chiffre à la rentrée prochaine car nos journées portes-ouvertes ont connu un large succès auprès des enfants du centre aéré ou encore de l’école de rugby. Nous avons eu également plus de 200 élèves avec les écoles de Balagne le mois dernier ».



Mieux gérer le stress et le souffle



D’ailleurs, l’association va organiser de nouvelles portes-ouvertes avec les écoles de la ville à la rentrée prochaine car cette discipline « est multi-rentable car l’apprentissage d’une nouvelle discipline comme la danse latine permet également de mieux connaitre son corps, de gérer le rythme, d’avoir l’oreille musicale. Nous jouons aussi sur des instruments, on joue sur la concentration et nous préparons aussi des spectacles ».



Une préparation qui permet aux jeunes à mieux apprendre les chorégraphies, les déplacements et tout cela donne la possibilité aux enfants de mieux gérer le stress et le souffle. Frantz Mullot le constate avec deux jeunes élèves qui étudient à la maison. Il leur manquait cette sociabilité que n’ont pas les élèves ne fréquentant pas l’école. Elles avaient du mal à quitter leurs parents tout comme à tisser des liens avec les autres enfants « et aujourd’hui, grâce à la Salsa ce ne sont plus les mêmes, elles sont bien plus ouvertes ».

Si les premières minutes d’initiation semblent un peu compliquées pour les plus jeunes, ils réalisent très vite qu’ils ont les capacités à se laisser porter par le rythme particulier de la Salsa : « Les premières notions de pas sur le tempo deviennent très vite un jeu pour eux. Ils appliquent les consignes et ils réalisent des chorégraphies complexes. Il y a une fierté qui les envahis très vite, ils y prennent goût et ils en redemandent. Et ils demandent même des exercices à faire à la maison. C’est vraiment génial ».

