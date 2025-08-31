Corte - Quand "u Lavu di a Matra" permettait d'irriguer les jardins

​Mais généralement, et lorsque cela le permettait, cette eau provenait des rivières. Les canaux étaient alors construits à l'air libre sur plusieurs centaines de mètres, voire même sur plusieurs kilomètres ! C'est le cas donc à Corte avec les fameuses piove que l'on découvre encore aujourd'hui en se rendant au Lavu di a Matra, entre autres. Ce canal d'irrigation était destiné à l'arrosage des jardins de Bagna et de Baliri jusqu’au début des années 1980.

Il a été construit à partir du petit lavu di a matra. Chaque année, il était entretenu et restauré grâce à des operate conduites, bien sûr, par les jardiniers eux-mêmes. Malheureusement, aujourd’hui cette piova est abandonnée. À l'époque où ce canal a été construit, on a également dressé un petit ouvrage entre les deux pozzi, « ou lacs », comme on dit à Corte. Si les grands barrages se traduisent en langue corse par matrale, en revanche cette petite structure permettant de détourner un peu d'eau de la rivière s'appelle effectivement a matra. Voilà donc l'explication pour le nom donné à ce coin de baignade tant apprécié des Cortenaises et des Cortenais depuis des lustres. Il est donc nécessaire d’oublier très vite ces noms ridicules donnés à ces trous d’eau comme Lave Matre, Lavu Matre ou encore Lavu di e Matre.

U lavu di a matra est donc la bonne orthographe à donner à ce lieu de rendez-vous estival avec le grand et le petit lac. Précisons également que l'on ne dit pas a pienonda, mais bien a piennone pour parler de ce rocher surplombant le Lavu di a Matra d'où certains se risquent à plonger. Cela fait bien sûr référence à une crue centennale qui avait touché le haut du rocher. Mais le plus absurde est que ce nom Lavu Matre est inscrit sur un panneau indicateur à l'entrée de la vallée du Tavignani ! Il serait bon de rétablir la vérité au plus vite...





