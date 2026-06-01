Corte : Le bien-être corporel et mental par l’approche manuelle au Salon de massage Yoga 3 C

En dépit des vieux préjugés qui entourent encore la médecine douce, non conventionnée, ramenée souvent et péjorativement à l’archaïque notion de « guérisseuses » d’antan, de sorcières, c’est en compagnie d’Emmanuelle Salge, originaire de Calvi, (digne héritière aussi d’un glacier bien connu à Saint-Florent), organisatrice de différentes spécialités toutes axées vers le soin et le bien-être, que nous allons tenter de lever le voile sur ces a priori. En pénétrant dans l’ambiance zen de ce salon de massage installé à Corte où, entre espaces individuels et espace collectif dédiés au bien-être, on découvre un lie, où, elle popularise auprès de sa patientèle, avec ses collègues praticiennes, des pratiques aussi variées que complémentaires ayant quasiment toutes en commun, une approche manuelle destinée à stimuler des zones réflexes du corps. Emmanuelle Salge apporte de la relaxation pour atteindre à un équilibre global de l’organisme, rétablir cet équilibre en activant, en agissant et harmonisant chaque partie du corps.





La réflexologue, par exemple, agit comme un stimulateur. Elle travaille sur des points spécifiques de tous les organes du corps, de façon anatomique de façon pour stimuler le corps tout en mobilisant les tissus par un travail appuyé comme l’automassage en réflexologie palmaire contre le mal de tête ; une approche naturelle pour soulager les douleurs sciatiques, qui apportent selon les patientes que nous avons rencontrées des résultats, des retours concluants.

« Le salon de massage propose donc durant toute la semaine, la tenue de séances en individuel comme en collectif comprenant ces pratiques au tout public de yoga, réflexologie, pilates, renforcement musculaire, massage sonore, massage sportif, massage profond, reconnexion, hypnose prénatale, soins énergétiques, ressource et équilibre, hypnose, médecine chinoise, basées sur un planning hebdomadaire », nous dit Emmanuelle, davantage formée aux « réflexes archaïques » qui précise en employant la métaphore de ces petits cailloux coincés dans la chaussure à enlever : « On est tous programmés de la même manière à faire des mouvements de survie, comme se déplacer et donc nous travaillons toutes en synergie ; il y a une complémentarité entre les différentes praticiennes, chacune dans son domaine de compétences ».





Organisatrice donc de ces séances de massages dans des locaux aménagés avec goût à des fins de zénitude, Emmanuelle Salge, qui cumule de nombreuses formations diplômantes d’Aix à Cherbourg en passant par Gardanne, revient avec nous sur son parcours atypique qui, de prime abord, interroge car rien ne la prédestinait à cette activité du yoga et des pratiques autour du soin et du bien-être.

Cette scientifique de formation, détentrice d’un DUT informatique à Aix, d’un Master MIAGE, (Méthode Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises), a poursuivi durant des années, sa vocation initiale et passionnée dans le circuit de l’informatique qui fit d’elle cette ingénieure, à Cherbourg.



Mais dans la vie, il ne faut présager de rien ; on n’aura jamais autant eu la preuve que le destin détient les voies de l’avenir quand, ce fut le yoga qui devait rebattre les cartes et boucler la boucle, après le circuit informatique : « C’est à la faveur, pourrait-on dire, de mes douleurs posturales au travail, qu’inscrite et insérée dans le milieu associatif d’un club de yoga, qu’après une formation de yoga pour enfants, dont les bénéfices sur l’enfant en bas-âge sont très positifs », qu’elle devint prof de cette discipline, à laquelle rien ne la prédestinait avec des pratiques tel le portage de bébé.





Les yeux brillants, Manue s’autorise à une heureuse rétrospective : la naissance en 2015 de sa première fille : « Redescendue sur Aix, de 2015 à 2016, où je donnai mes premiers cours de yoga, après une formation de yoga pour enfants en bas-âge, dont les bénéfices sont très positifs », elle devint prof de cette discipline, s’orientant alors dans l’aventure du « décryptage corporel ».

Au cours de ce « tour de France, Emmanuelle, se forma plus précisément au yoga prénatal à l’Institut De Gasquet, à Paris en 2018. Et comme la maternité fut pour elle une relation épanouissante autant qu’exigeante, la naissance de sa seconde fille fut ce déclic au yoga : « Je n’y vois pas une rupture totale; ce ne sont que les « matériaux » qui changent ; je reste dans les deux cas, toujours dans la réfection et la remise en état », dit-elle, avec son équipe de praticiennes qu’elle pilote avec une grande bienveillance : « Avant, je décortiquais les ordinateurs et maintenant, je m’intéresse au corps, à son mouvement et fonctionnement », rajoute sans se départir de son sourire celle qui est passée de l’inanimé à l’animé, et qui convoque ces centres d’énergie situés le long de la colonne vertébrale à cet alignement des chakras en régulant l’énergie entre ces différentes parties du corps et au-delà, vers l’univers et qui convergent au bien-être physique, émotionnel et spirituel dans la mesure où le yoga est une discipline physique et mentale combinant postures, relaxation et techniques de respiration, mais pas seulement, il y a le massage reconnexion, le massage bébé-enfant, le massage prénatal.»





Ainsi, « Manue », comme on l’appelle au salon de massage, à la naissance de sa deuxième fille, revendiquant quelque-part ces fortes valeurs de la famille endémiques à la Corse, a fait le choix du cœur en démissionnant de son emploi d’ingénieure en informatique suite à son congé de maternité. « Oui, on peut dire que ce fut une sorte de burn-out ; je ne trouvais plus de sens à ce travail qui pourtant m’avait passionnée dix années durant, et certaines divergences avec la hiérarchie dans la mesure où je voyais un tel décalage entre les profits accumulés par toutes ces prestigieuses entreprises et les salaires moyens du lambda, bien que j’ai bossé avec une réelle implication dans plusieurs boîtes, notamment pour le groupe EDF. Un peu comme derrière un miroir, soudain, je trouvais un décalage énorme entre les profits de ces prestigieuses entreprises pour lesquelles je travaillais et les salaires moyens du lambda : je trouvais du coup ma profession autant déshumanisée que déshumanisante, tout cela lié au fait que je n’ai pas vu grandir ma première fille, travaillant de 7 heures à 19 heures. Je jouissais certes d’une situation confortable sur le plan professionnel mais sur le plan affectif, il n’y avait plus de partage familial ». Ce fut pour elle cette évidence, ce déclic lié à d’autres changements, comme le retour aux sources, l’appel des racines, le retour en Corse, dans le centre-Corse, Corte après sa démission d’ingénieure en informatique, et de préciser, « sans regrets ».





Et c’est là que nous entrons dans le vif du sujet, la question de son avenir tout en pouponnant. Mais persistait la décision de créer autour du yoga, avec « Zitelli Zen », en janvier 2020, axé sur différents paliers d’apprentissages centrés sur ces premiers signes langagiers du bébé, du babil aux premiers vagissements, rire, pleur, gestuelle, ce primo langage à décrypter par le ludique afin d’engager une sorte d’autonomie langagière et éviter la frustration, ce moment de solitude de la mère, né de cette incapacité de ne pas comprendre au travers des signes, émotions de l’enfant, puis vint la Covid. « C’est là que j’ai rencontré Delphine sur Corte qui donnait des cours de yoga chez « Au fil de soi », puis Déborah, troisième professeure de yoga ; la décision d’une collaboration donna naissance à l’association Yoga 3C qui fut inaugurée en octobre 2023 dans ce local prêté par la municipalité, avant d'être acheté. Delphine étant également sophrologue, l’idée germa d’associer médecine chinoise, réflexologie plantaire et massages avec le renfort de plusieurs praticiennes en médecine douce qui proposèrent leurs soins dans cette synergie de compétences autour du bien-être, de la relaxation, comportant outre la pratique du yoga, pilates, renforcement musculaire, sophrologie, hypnose. »





Au nombre des praticiennes, nous retrouvons Karina (médecine traditionnelle chinoise, relaxant énergétique japonais shiatsu), Héléna (réflexologie intégrale, etc.) ainsi que la massothérapeute Aurélia Giudicelli, formée sur le continent dans une prestigieuse école dédiée à l’innovante méthode de drainage lymphatique de la célèbre physiothérapeute brésilienne de renommée internationale Renata França. Cette approche novatrice qui convie la médecine esthétique, s’attache à régler les problèmes de jambes lourdes, pour des jambes plus légères, d’un ventre moins gonflé, les problèmes de cellulite, de capitons, par la gestuelle Renata França régulatrice par des massages spécifiques favorisant par son drainage lymphatique, une vraie sensation de légèreté qui relance en même temps la circulation sanguine : une gestuelle manuelle qui agit quasi immédiatement sur la rétention d’eau dont les effets et bienfaits seraient immédiats, qui participe ainsi à un remodelage du corps, une silhouette plus affinée, pour le plus grand bonheur en l’occurrence de Marina 35 ans, souriante, détendue et relaxée, dont ce fut la première expérience, et qui nous dit « avoir testé les soins Renata França par curiosité et suite à ses maux de jambes », sous les mains expertes d’Aurélia qui nous rapporte en synthèse en nous vulgarisant la technique, que « ce massage appuyé et dynamique agissant sur des points stratégiques du corps, travaillant par ce massage drainant, sur le système lymphatique constitué d’une chaîne ganglionnaire, métaphore d’une « poubelle » en débarrasse les déchets jusqu’à soulager même des soucis d’endométriose ».





Sachant que les médecines douces sont en pleine expansion, actifs et le tout public participent à ces soins de bien-être ; « L’homme moderne serait plus à l’écoute de son corps et de ses petits bobos : le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux fonctionnent plutôt bien », nous dit Emmanuelle, « et drainent de plus en plus de monde, d’étudiants aussi vers ces rendez-vous « Bien-être » du salon de massage Yoga 3C, qui allègent le corps et l’esprit ». Pour ces créneaux de massages, ces derniers sont hebdomadaires avec des tarifs réduits pour les adhérents. L’adhésion à l’association est de 10 euros à l’année, ce qui permet au public moins régulier, de bénéficier de tarifs préférentiels sur les « événements », qui sont la tenue les week-ends de rendez-vous à caractère social afin de profiter de ces soins du bien-être, par le biais du don libre.



« Mais Yoga 3C », termine Emmanuelle, « c’est également la tenue d’un « Café-Philo » animé par Héléna, spécialisée en réflexologie intégrale, chaque vendredi soir. Ce rendez-vous consiste en la lecture d’un livre, d’un document divers, dont on extrait une thématique qui favorise l’échange où l’on confronte connaissances et divergences, autour souvent de conférenciers où la parole est ouverte ! »

Gilda Emmanuelli et Mario Grazi

