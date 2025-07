Corte : Le Kenyan Ezekiel Ruto s’impose sur la Tavignanu Trail

À 6h30, ils partent depuis le rond-point de la mairie pour traverser tout le cours vers la place Paoli avant de descendre les Lubbiacce et de remonter vers l’entrée du Tavignanu via Baliri. Ils et elles sont près d’un millier à participer à cette épreuve à travers le Tavignanu et ils auraient dû être plus de 300 de plus si la grève des contrôleurs du ciel n’avait pas entraîné d'annulations de vols sur les aéroports de Bastia et Calvi ! Il en était de même d’ailleurs sur le Restonica Trail, parti à 4h30, où les inscrits étaient bien plus nombreux que les 800 partants.