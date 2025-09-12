Corte - Le Centre Culturel Universitaire a fait sa rentrée

Des nouvelles créations en danse, en théâtre, en langue corse et en français, en cinéma ou encore en musique sont au programme du Centre Culturel Universitaire cette année. Une saison qui débute le dimanche 21 septembre prochain au cinéma l’Alba avec la projection du film La vita è bella, un film de Roberto Benigni. La séance est prévue à 21 heures. Les ateliers, quant à eux, démarreront le lundi 15 septembre. « Tout est gratuit pour les étudiants et les conférences, sont ouvertes pour le grand public », précise Davia Benedetti, directrice du CCU. Les entrées pour les concerts, spectacles de danse et théâtre sont fixées à 5 euros pour les personnels administratifs et à 10 euros pour le tout public. La nouveauté aussi cette année est que les stages sont ouverts au grand public contre le versement de 20 euros ».Pour cette rentrée, les résidences d’artistes vont s’ouvrir à l’international. Certes, les Corses vont être accueillis au CCU comme chaque année, mais ces résidences vont également recevoir des artistes venus du Cap Vert, d’Italie ou encore de Paris.« Ancré sur le territoire, le CCU s’ouvre à toutes les formes de créations qui s’y développent », affirme Davia Benedetti qui poursuit : « La création théâtrale, dansée, musicale, cinématographique et scientifique proposée pour cette année est pour aujourd’hui et pour demain. Dans un monde où l’intelligence artificielle et le numérique nous proposent toujours la facilité d’une pensée unique, nous voulons maintenir le voyage ouvert à ce que nous pouvons découvrir, sans pour autant l’attendre. On ne parle pas de suivre les modèles trop faciles, mais de faire entendre les voix qui ont un sens, qui parlent d’ici et d’ailleurs. Les spectacles, les stages, les conférences, les projections, les résidences d’artistes que nous accueillons d’ici ou d’ailleurs comme du Cap Vert, d’Italie, de Paris nous donnent l’occasion de penser l’art et la culture comme des passerelles. Nous voulons que la culture soit un outil pour former l’imaginaire pour sortir des conflits, pour construire un rapport à l’autre, franc et humain. Qu’il soit un lieu de rencontre. Dans un monde où se développent la haine, l’individualisme, la création artistique peut aider nos jeunes à trouver leur voie. Tous ensemble avec les artistes, le public, les étudiants, les chercheurs, les enseignants, les habitants nous voulons continuer à écrire une histoire faite de respect et d’inventivité ».Il faut savoir que plus d’une dizaine de manifestations sont programmées mensuellement au CCU. Tout cela débute donc le lundi 22 septembre au ciné tandis qu’un concert, le jeudi 25 septembre , clôturera ce mois en beauté. Le concert d’Allegria aura lieu sous chapiteau.