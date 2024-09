Corte : Le Centre Culturel Universitaire lance sa rentrée avec une programmation renouvelée et innovante

L'année universitaire s'annonce intense, avec une multitude d'activités : spectacles, concerts, conférences, ateliers créatifs en langue corse, et la diffusion de films anciens et récents. Dès lundi 23 septembre, le cinéma Alba de Corte proposera le film Platoon à 21 heures. Quelques jours plus tard, le jeudi 26, le groupe Attallà donnera un concert sous chapiteau à la même heure. Davia Benedetti, entourée de son équipe, notamment Louise Miniconi (responsable administrative), Nicolas Fresi (régisseur) et Marie-Françoise Campana (secrétaire), a détaillé l'organisation : "Les concerts ont été programmés par Sylvia Gensollen, le théâtre confié à Jean-Pierre Guidicelli, et les conférences sur l’histoire et le patrimoine de la Corse seront animées par Jean Castela. Quant aux stonde créatives, elles seront proposées par Patrizia Gattaceca et Alain di Meglio, tandis que Vanda Mastor a conçu le cycle cinéma."



Un accès facilité à la culture

Les ateliers du CCU démarreront le 16 septembre. La programmation, en grande partie gratuite pour les étudiants, avec des tarifs très attractifs pour les spectacles (5 euros pour les étudiants et personnels de l’Université de Corse, 10 euros pour les personnes extérieures), propose cette année plus d’une centaine d’événements. "C’est une offre qui se fait pour tout le centre Corse", a précisé Davia Benedetti. Une nouveauté de taille : la possibilité de réserver sa place en ligne pour les différents événements. "Le CCU apporte une offre culturelle diversifiée, hétéroclite et de haut niveau. Il est chargé de diffuser le savoir, d’appuyer l’enseignement et de participer au bien-être des étudiants. Nous sommes un outil au service des diverses filières universitaires", a-t-elle ajouté. "Certaines de nos conférences sont intégrées aux emplois du temps des étudiants, tout comme les stages, afin de renforcer les enseignements existants. Nous visons également à créer des passerelles entre culture et recherche, en lien avec la société civile."



Vers une Université d’été innovante

Une des grandes nouveautés de l'année sera l'organisation, en juin, d’une Université d’été axée sur le théâtre : Università statinale di teatru. Cet événement mettra à l’honneur la création en langue corse, ainsi que des spectacles en langues minoritaires comme le basque et le catalan. "Une bourse d’écriture sera proposée pour soutenir la création contemporaine en langue corse, abordant les problématiques sociales actuelles", a annoncé Davia Benedetti. Ce projet se fera en collaboration avec les chercheurs de l’université, et aboutira à des publications scientifiques.



**Le cinéma à l'honneur**



Autre innovation notable : le cycle cinéma conçu par Vanda Mastor. "En partenariat avec le cinéma Alba et le Crous de Corse, qui offrira des places aux étudiants, nous proposerons aussi bien des films anciens, comme *Platoon*, que des films récents tels que *A son image* ou *Le Royaume*, prévu pour octobre. Tous ces films abordent des thèmes politiques au sens large", a-t-elle expliqué.



Avec cette nouvelle programmation, le CCU confirme son rôle central dans la diffusion culturelle en Corse, tout en continuant de renforcer le lien entre enseignement et société.