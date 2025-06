Un premier pic de chaleur attendu ce week-end en Corse

Alors que l’été débutera officiellement le samedi 21 juin, les températures s’annoncent particulièrement élevées en Corse en cette fin de semaine. Météo-France prévoit un net réchauffement à partir de ce samedi, avec des valeurs supérieures aux normales de saison, notamment dans le centre de l’île. « Ce week-end on va avoir des températures un peu plus chaudes que la normale, environ 4 à 5 degrés au-dessus des moyennes saisonnières », indiquent les prévisionnistes. Ce dépassement concernera à la fois les températures minimales, relevées au petit matin, et les températures maximales observées l’après-midi.



En Corse-du-Sud, des hausses sont attendues, notamment à Figari et Sartène, mais les valeurs resteront modérées pour la saison.



À l’inverse, en Haute-Corse un pic de chaleur est annoncé. Les communes de l’intérieur et de la Balagne seront les plus concernées. À Corte, les maximales devraient atteindre 36 à 37 °C, avec des minimales ne descendant pas sous les 20 °C. Des valeurs très élevées également à Pietralba, Calvi et L’Île-Rousse, où le thermomètre grimpera jusqu’à 32 à 33 °C. À Bastia, les températures se maintiendront autour de 32 °C pour les deux prochains jours.



Des températures toujours élevées la semaine prochaine

Ce premier épisode de chaleur intense sera toutefois de courte durée, selon Météo-France. Une légère baisse est attendue en début de semaine prochaine, avec des températures en recul d’environ un degré sur l’ensemble du territoire. « On restera quand même sur des niveaux élevés, avec 30 à 31 degrés l’après-midi, soit encore 3 à 4 degrés au-dessus des normales », précisent les prévisionnistes.



À plus long terme, les températures devraient repartir à la hausse dès le week-end suivant, les samedi 28 et dimanche 29 juin. Un phénomène qui n’a rien d’exceptionnel pour un mois de juin en Corse : « Ce n’est pas inédit, on a déjà eu des mois de juin très chauds », rappelle Météo-France . Un coup de chaud, donc, mais dans la norme d’un mois de juin insulaire..