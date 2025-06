Porto-Vecchio - Coup d'envoi du 7e Challenge Claude-Papi

Vingt équipes, réparties en quatre poules de cinq, vont être aux prises durant trois jours. C'est le derby entre les voisins de l'extrême sud à savoir la JS Bonifacio et l'AS Porto-Vecchio qui a lancé cette version 2025. Une rencontre initiale qui a vu le succès de Bonifacio sur les Moustiques sur le petit score de 1 but à 0. Un coup d'envoi qui a été suivi par le maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini, en présence de la famille de Claude Papi et de l'adjointe aux sports Véronique Filippi . Ce rendez-vous international met en présence neuf clubs professionnels et bien entendu les clubs insulaires sur du football à onze. Demain le Challenge Papi, va vivre une journée chargée avec la suite des rencontres de poules, avant la très attendue journée de dimanche dont le point d'orgue se situera à 17h30 avec la finale qui permetta de connaître le successeur de l'Olympique de Marseille lauréat l'année passée.



La composition des poules Poule A : Olympique de Marseille, Cagliari, GFCA, Bastelicaccia, Casinca Poule B : FC Nantes, AC Ajaccio, SC Bastia, Pieve di Lota, USCC Poule: C : Paris Saint-Germain, AS Monaco, ASPV, Bonifacio, Furiani-Agliani Poule D : Girondins de Bordeaux, Montpellier, Sud FC, Costa Verde, Gallia-Lucciana.