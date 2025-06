Plongée en Corse : après plusieurs accidents, l’État renforce la prévention cet été

Avec 215 opérations de secours coordonnées par le CROSS Méditerranée en lien avec les activités subaquatiques l’an dernier, pour 14 décès dont cinq en Corse, l’année 2024 a été marquée par une accidentologie préoccupante sur la façade méditerranéenne. En réponse, la préfecture maritime de la Méditerranée a décidé de faire de la sécurité en plongée un axe prioritaire de la saison estivale.



Depuis le mois de juin, plusieurs actions ont donc été engagées sur l’île. Des rencontres ont eu lieu entre les services de l’État (Direction de la mer et du littoral de Corse, DRAJES, SDJES, CROSS Corse) et la fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM), pour transmettre des messages de prévention aux clubs et associations avant le pic de fréquentation estivale. En parallèle, des opérations de contrôle renforcées sont programmées tout au long de l’été. Gendarmerie maritime et nationale, Douane : plusieurs acteurs interviendront sur le terrain pour vérifier les conditions d’organisation des plongées et la conformité des équipements. "Ces contrôles s’inscrivent dans la campagne annuelle de sécurité des loisirs nautiques et prennent notamment la forme d’« opérations palanquées », menées au plus près des sites de plongée." détaille la préfecture maritime.



Des règles de prudence rappelées

Pour limiter les risques, la préfecture maritime et la préfecture de Corse insistent sur quelques gestes simples : ne pas plonger en cas de fatigue ou de maladie, reprendre progressivement après une période d’arrêt, vérifier son matériel, privilégier les plongées encadrées, respecter les consignes de sécurité, et éviter toute montée en altitude dans les heures suivant une immersion. Les clubs et leurs encadrants sont eux aussi appelés à une vigilance accrue : matériel vérifié, moniteurs diplômés, annulation de la sortie en cas de conditions défavorables.



Le CROSS rappelle que toute anomalie survenant dans les 24 heures après une plongée doit être considérée comme un accident potentiel. En cas de doute, l’appel au 196 permet d’activer la filière de prise en charge spécialisée, incluant le médecin hyperbariste compétent.