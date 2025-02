Corte : Le CPIE-A Rinascita lance des ateliers participatifs sur la gestion de l’eau en Corse

Les ateliers abordent des questions essentielles sur la gestion de l’eau : « D’où vient l’eau ? Où va-t-elle ? Comment est-elle stockée ? Comment l’utilisons-nous ? » Des thématiques telles que les impacts des usages, la gestion des ressources en eau, les sécheresses, les inondations, et les enjeux pour l’avenir de l’eau sont également explorées. Le CPIE-A Rinascita s’efforce de répondre à ces interrogations lors de ces rencontres, tout en offrant une plateforme de débat et de réflexion sur l’avenir de l’eau dans les territoires corses.



À travers ces ateliers, le CPIE-A Rinascita soutient la consultation publique lancée dans le cadre de la révision du SDAGE et du Plan de Gestion des Risques d’Inondations. Le SDAGE est un document clé pour la gestion durable des ressources en eau en Corse, établissant les objectifs en matière de qualité et de quantité d'eau, ainsi que les priorités pour les années à venir. C’est à travers ce programme que des actions ambitieuses sont mises en place pour répondre aux défis environnementaux et climatiques du territoire. « Pour la rédaction de ce document, il y a une partie obligatoire qui porte sur la consultation du public. Le Comité de Bassin nous a sollicités dans ce cadre. L’objectif est d’atteindre un bon état écologique et chimique de toutes les masses d’eau en Corse, c’est-à-dire les rivières, les zones humides, les étangs, les barrages, et les nappes souterraines. Notre rôle est d’impliquer la population à travers l’information, un questionnaire, puis la consultation », explique Violette Foubert, responsable du service d’accompagnement des territoires au CPIE-A Rinascita.



La Fresque de l’Eau est un outil permettant d’avoir une vision globale des enjeux de l’eau, tant au niveau local qu’international. Lors de chaque atelier, le public devient acteur en explorant différentes cartes mettant en avant le grand cycle de l’eau, les usages humains, les impacts, et les conséquences des activités humaines sur cette ressource.



Ces ateliers sont également un moment clé pour sensibiliser la population sur l’importance de la gestion de l’eau. Le CPIE-A Rinascita diffuse le questionnaire et donne la parole aux habitants pour recueillir leurs avis et idées. L’objectif est de permettre à chacun de participer activement à la rédaction de ce document fondamental pour l’avenir de l’eau en Corse. « Ces ateliers se dérouleront aussi en Plaine Orientale, à Bastia, à Ajaccio, à Porto-Vecchio et à l'Ile-Rousse. Nous demanderons aux participants de répondre au questionnaire, et les informations recueillies seront transmises au Comité de Bassin », poursuit Violette Foubert. Lors du premier atelier à Corte, le public a notamment soulevé une question récurrente : pourquoi toute l’eau douce des rivières est-elle versée directement à la mer ? « Il serait peut-être judicieux de construire des retenues pour la maîtriser », ont suggéré certains participants. Toutefois, le CPIE a pris le temps d’expliquer pourquoi cette solution n’est pas envisageable, soulignant l’importance de gérer l’eau de manière responsable.



L’économie d’eau a également été au cœur des discussions. « C’est une question qui touche particulièrement les participants, notamment en ce qui concerne la récupération de l’eau de pluie et son usage », conclut Violette Foubert. Ces ateliers offrent ainsi une occasion précieuse pour les habitants de participer à la réflexion collective sur l'avenir de l'eau en Corse.