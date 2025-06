Corte : Le Boxing Club Corti organise son gala ce samedi

Le 21 décembre dernier, lors des championnats de Corse à Corte, le club cortenais a obtenu deux titres de champion sur cinq compétiteurs engagés, « il s’agit de Petr’Antò Cesari et de Pierre Magnavacca, ainsi qu’un vice-champion avec Carl’Antò Tozzi. Puis en janvier, nous avons participé au championnat de Corse K1 Style à Porto-Vecchio et nous avons obtenu deux titres avec, une fois encore, Pierre Magnavacca et Christian Spinu, ainsi qu’un vice-champion de Corse qui est Christophe Berlandi », a expliqué fièrement Christian Lambert.



Le club a également participé à la coupe de Corse et a obtenu une médaille d’or avec Anna Maria Pietrucci, dans la catégorie benjamins, ainsi que deux médailles d’argent avec Christophe Berlandi et Marc-Antoine Fondacci.



Pour la première fois, le club était également engagé dans la compétition de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en boxe française, « car nous sommes le seul club insulaire à pratiquer cette discipline. Nous avons donc été rattachés à la ligue PACA et nous avons eu deux médailles d’argent avec Lesia Lambert et Petr’Antò Cesari ».



Dans la foulée, le club cortenais a participé aux championnats de France qui se déroulaient à Istres dans la discipline K1 light, et les résultats étaient bien au-delà des espérances des responsables du club puisque Maria Stella Cesari a perdu en quart de finale, Pierre Magnavacca a fini sur la troisième marche du podium, tout comme Lesia Lambert. Et puis Matteo Vicente a obtenu une magnifique médaille d’argent pour sa première participation à ces championnats nationaux, sur plus de 3 000 participants, « une belle moisson de médailles et de titres donc que nous célébrerons ce samedi à l’occasion de ce gala », a conclu Christian Lambert.



Un apéritif marquera la fin de cette journée et le début des vacances au terme d’une petite semaine d’entraînement, sachant que les cours reprendront le 3 septembre prochain et l’organisation, cette année encore, des championnats de Corse à Corte. C’est en tous les cas prévu par la ligue, qui devrait entériner le projet très rapidement.