Corte : Finales des championnats de Corse jeunes pour le deuxième sport le plus pratiqué sur l'île

C’est l’un des sports les plus pratiqués en Corse. Avec 6 000 licenciés occasionnels, et 1 000 licenciés sportifs, inscrits dans des clubs et participant régulièrement à des tournois, les échecs sont le deuxième sport le plus pratiqué en Corse, derrière le football et devant le tir sportif. Un phénomène qui prend sa source en 1998, lors de la création de la Ligue Corse des Échecs. “À l’origine, il n’y avait pas de ligue en Corse, on dépendait de la région PACA”, explique Akkha Vilaisarn, président de la Ligue Corse des Échecs. “Un groupe de passionnés, porté par Léo Battesti, ont demandé à ce qu’une ligue indépendante soit créée sur l’île, et ça a été accepté. Cependant, à l’époque, les clubs d’échecs étaient réservés à un public déjà initié. Ils ont alors eu l’idée d’utiliser les échecs comme un outil socio-éducatif, pour l’enseigner aux plus jeunes dans les écoles.” À la suite de cette idée, c’est le début de l’enseignement de ce sport dans toute la Corse. “L’Éducation nationale a tout de suite été intéressée, et le rectorat nous soutient depuis 1998 dans l’apprentissage des échecs pour les élèves. Depuis, ça a été élargi à d’autres régions, mais la Corse était la pionnière sur le sujet.”



Aujourd’hui, les échecs sont enseignés dans les écoles élémentaires, au collège, au lycée et même à l’université. Un enseignement de masse qui porte ses fruits, puisque Akkha Vilaisarn estime qu’en 25 ans, plus de 50 000 personnes ont été formées aux échecs, ce qui place la Corse dans les régions où les échecs sont le plus pratiqués au monde par rapport au nombre d’habitants. Le président de la Ligue Corse des Échecs indique que “l’engouement ne s’arrête pas, avec de plus en plus de demandes chaque année”. Pour encourager l’apprentissage, la Ligue Corse des Échecs organise même des “grandes fêtes des échecs”, avec plusieurs tournois destinés aux enfants, comme celui de Ghisonaccia, Ajaccio ou encore Bastia, qui réunira cette année 2 500 enfants.