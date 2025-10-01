Corte - Décès subit de Laurent Ghionga, premier prieur de la Cunfraterna di San Teofalu

La nouvelle de son AVC vendredi soir s’est répandue en ville comme une trainée de poudre. Malheureusement, Laurent Ghionga n’a pas survécu. Il s’est éteint ce lundi en tout début d’après-midi dans sa 74e année.

Né le 1er avril 1951, Laurent Ghionga s’est engagé jeune au sein de la gendarmerie de Corse où il a été en fonction à Saint-Florent entre 1977 et 1982. C’est à cette date qu’il est rentré à Corte pour travailler dans la menuiserie de son père Joseph avant d’en prendre la responsabilité totale.

Durant 28 ans, il exerça son métier de menuisier avec passion et professionnalisme dans les pas de son regretté père. Profitant d’une retraite bien méritée dès 2010, il se remit au travail en reprenant l’épicerie familiale tenue durant des décennies par feu son frère Jean-Marie. « La plus ancienne épicerie d’Europe », comme il se plaisait lui aussi à le dire et qui était une véritable caverne d’Ali Baba puisque l’on pouvait y trouver de tout !





Mais Laurent Ghionga était connu aussi pour son engagement religieux, sa foi profonde et pure. Durant près de trente ans il a été le Premier Prieur de la Cunfraterna di San Teofalu accompagnant tous les événements religieux de la paroisse. Il créa également un groupe de chanteurs au sein de la confrérie pour interpréter les chants religieux en polyphonie et sa voix de ténor résonnait dans l’église paroissiale de l’Annonciation à chaque cérémonie.



C’est également à son initiative qu’a été réalisée une immense statue, en marbre de Carrare, de Saint Théophile de Corte par les frères Aragni. Son inauguration était d’ailleurs prévue pour le 30 novembre prochain.

En tant que Premier Prieur, Laurent Ghionga effectuait chaque année un pèlerinage à Lourdes mais également à Rome où il avait eu le bonheur de rencontrer de nombreux Papes dont Saint Jean-Paul II. Il avait eu également l’immense privilège de déjeuner à la table du Saint Père François il y a deux ans. Et forcément, il avait accueilli la venue de François en Corse comme une véritable bénédiction. Avec la Cunfraterna di San Teofalu, il avait donc accompagné le Saint Père durant sa visite à Ajaccio.

Les obsèques de Laurent Ghionga seront célébrées ce jeudi en l’église de l’Annonciation.





En cette bien douloureuse circonstance, Corse Net Infos adresse ses plus profondes et sincères condoléances à son épouse, Ursule, à son fils, Joseph, à son frère, le Dr. Pierre Ghionga ainsi qu’à toutes les personnes que ce deuil afflige.



