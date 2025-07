Corte : Bart Przedwojewski intouchable sur le Restonica Trail

Mais avant la chaleur annoncée, c’est la fraîcheur exceptionnelle de la nuit cortenaise qui attend les athlètes avec le mercure qui affiche 17° à 4 heures. Les 780 partants sont positionnés sur la ligne de départ et s’élancent sur le coup de 4h30 en direction des bergeries de Padule, à 7 km et à une altitude de 1636 mètres. Une première montée raide, difficile et éprouvante qui n’est pas encore finie, puisqu’il faudra atteindre les 1812 mètres quelques minutes plus tard ! Le Polonais Bart Przedwojewski assume son rôle de favori en menant la course. Il entraîne dans son sillage le Slovène Luka Kovacic dans un rythme soutenu. Les deux hommes se détachent du reste des coureurs et la victoire pourrait se jouer à peu de choses entre les deux. Mais voilà, le soleil pointe son nez et avec lui la chaleur.