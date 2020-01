Corte : A Squadra Corsa équipe le foot universitaire

Dernière représentation émue pour Paul-Marie Romani président sortant de l'université de Corse, qui a tenu à féliciter l'équipe de foot universitaire et tous les étudiants du SUAPS qui brillent régulièrement lors des différentes manifestations sportives portant haut les couleurs de l'université, il a également eu quelques mots à destination du futur président "La continuité du lien fort qui unit l'Université et la Squadra sera assuré par le nouveau président, lui même grand footballeur".



C'est, en effet, un lien fort, une alliance et même une amitié qui dure déjà depuis 11 ans entre l'université et la Squadra Corsa.

Dédé Di Scala, manager de la Squadra Corsa espère voir ces jeunes sur le banc de son équipe dans quelques années, comme certains de leurs prédécesseurs auparavant: "Je leur souhaite d'aller le plus loin possible avec leur entraîneur, Claude Valmori"