Corte : A Festa di l’Associi Curtinesi c'est ce dimanche 19 septembre

Comme chaque année depuis 2015 l’association CPIE - A Rinascita, en partenariat avec la Collectivité de Corse, le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et la Mairie de Corte, organisent A Festa di l’Associi Curtinesi. L'evenement prevu le dimanche 19 septembre 2021, de 14h00 à 19h00, au complexe sportif (COSEC), quartier Porette à Corte a vocation à valoriser les pratiques sportives et la participation à la vie associative, notamment auprès des jeunes du Centre Corse et des étudiants. "Ainsi, seront proposées une quarantaine d’animations afin de faire découvrir les activités associatives par le biais d’initiations, de démonstrations gratuites et de stands d’information.", explique la direction du CPIE - A Rinascita, "Pour cette nouvelle édition de la fête du sport et de la vie associative, et à l’occasion des 120 ans de la loi 1901, nous proposons aussi pour la 1ère fois une table ronde sur l’engagement associatif."





Pass sanitaire et masque obligatoires