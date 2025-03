Corte : 120 pilotes attendus pour le 14e Trophée du Moto Club Cortenais

Le Moto Club Cortenais s’apprête à accueillir ce dimanche la 14e édition de son Trophée, sur la piste de Ghjuncaghju, en contrebas de la RT 50 entre Corte et Aléria. 120 pilotes sont attendus, un record pour l’organisation qui a volontairement limité les inscriptions pour des raisons de sécurité. « Nous avons atteint la limite fixée, c’est un record pour le club », précise Thierry Galeazzi, président du Moto Club. « Il faut aussi souligner la forte participation des jeunes, avec 25 pilotes engagés dans la catégorie 50/65cc. Si le temps est avec nous, la journée promet une très belle course. »



La journée débutera tôt, avec l’ouverture des contrôles techniques et administratifs dès 7 heures. Les essais libres se tiendront entre 8h30 et 9h45, suivis par les essais chronométrés à 9h50, réservés à la catégorie enduro cross. Ces essais se poursuivront jusqu’à 11h15, heure prévue du départ de la première manche du Challenge Pierre-Paul Oddos.

Après la pause de midi, les épreuves reprendront à 13h10 avec les 50/65cc. La deuxième manche est programmée à 14h45, et la journée se conclura à 17h05 avec la remise des prix.

Les catégories engagées sont les 50/65cc, les 85cc, les 125cc juniors (moins de 18 ans), les MX1 et MX2 (Open), ainsi que les enduro cross. La piste de 1,5 km compte 12 sauts, dont certains très spectaculaires, sur lesquels les pilotes les plus expérimentés pourront faire la différence.



Les plus jeunes disputeront 10 minutes de course plus un tour, tandis que les autres catégories — dont les 31 engagés en enduro cross, les MX1 (450cc), les MX2 (250cc) et les juniors 125cc — auront à parcourir 15 minutes plus un tour.