Corte : 10 nouvelles personnes viennent d'acquérir la nationalité française

Nabiha Azzarfari, Marocaine de 20 ans, vivant à Moriani depuis ses 6 mois, est très fière aujourd'hui. Elle a effectué toute sa scolarité ici, titulaire d'un diplôme d'aide soignante elle nousconfie larmes aux yeux :" Je me suis toujours sentie française, et c'est un honneur pour moi d'en acquérir la nationalité."

Ramona Dugaru, Roumaine est, quant à elle, soulagée aujourd'hui comme elle l'expliquera au sous-préfet " je suis enfin Française, comme mes enfants et mon mari, c'est un long parcours mais cela en valait la peine"





Après quelques mots, Ronan Leaustic a tenu à rappeler à tous "de ne jamais oublier de servir avec enthousiasme et fidélité chaque jour de votre vie votre nouvelle Nation".