Corte : Remplacement des écrans numériques dans les écoles

Le maire de Corte, Xavier Poli, a procédé ce mercredi 22 octobre, à la réception des travaux d’installation des nouveaux écrans interactifs et tactiles dans les écoles de Sandreschi et des Purette. Une opération conduite également par son adjointe déléguée aux affaires scolaires, Nathalie Pulicani.



Ce sont ainsi 25 écrans numériques de dernière génération qui équipent désormais les deux sites scolaires de la ville pour un bien meilleur confort pour les enseignants ainsi que pour les élèves puisque ces écrans disposent d’un large panel d’applications qui peuvent être mises à jour régulièrement.



Les enfants pourront ainsi travailler à plusieurs sur le même tableau, « c’est un outil pédagogique exceptionnel et important pour nos élèves et je pense que nous sommes une des rares communes insulaires à avoir équipé toutes nos classes avec ces écrans. Les matériels que nous avions installés il y a environ huit ans étaient devenus obsolètes. Nous avions des difficultés à trouver certaines pièces de rechange pour les réparer. Et il nous fallait donc procéder à leur remplacement », a indiqué Xavier Poli avant de poursuivre : « Ces anciens écrans, équipés d’un rétro-projecteur, n’ont pas, pour autant, été jetés puisque j’ai proposé lors du dernier conseil communautaire de les mettre à disposition des élus de la communauté des communes de Corte Centre Corse. Effectivement ils se sont dits intéressés pour leurs écoles soit pour leurs services administratifs. Une dizaine de ces matériels remis en état, sont déjà prêts pour être livrés dans les commune de la 4C. Cela nous permet aussi de les recycler ».





Le coût de cette opération se monte à 106 000 euros avec un financement de 86 000 euros à la charge de la commune le reste, soit 20 000 euros, ayant été demandé à la Collectivité de Corse sous forme de subvention « et nous sommes dans l’attente d’un retour favorable ».





Dans le même temps le réseau internet a été consolidé puisque les écoles sont connectées à la fibre optique.

Enfin, pour ce qui concerne le réseau internet, le maire a indiqué que les services municipaux effectuent, actuellement, un travail de sécurisation à travers un plan de lutte contre la cyber criminalité de manière à protéger toutes les données sensibles de la commune. « Cela concerne nos services administratifs et les outils informatiques que nous utilisons, mais également pour toutes les données de nos services de paiement en ligne. C’est un gage de sécurité pour les usagers qui font appel aux services de télépaiement de la commune. Ce travail est conduit par le service technique de la commune et notre ingénieur informatique Antoine Simeoni ».

