CorsicaColo : des colonies de vacances pour les Corses de 6 à 11 ans

À l’automne dernier, 24 enfants ont participé à un séjour de colonie de vacances à la Casa di a Natura, en plein cœur de la forêt de Vizzavona. Un séjour organisé par CorsicaColo, une association créée en 2024 pour développer une offre locale de colonies de vacances à destination des enfants de 6 à 11 ans. « Je cherchais une colonie de vacances pour ma fille de 10 ans, mais je ne trouvais pas grand-chose », explique Edwige Dupuy, fondatrice de l’association. « La plupart des colonies sont à destination des adolescents. Il existe quelques organismes qui proposent des colonies pour les 6-11 ans, mais ils restent rares. »





Face à ce manque d’offres locales pour les 6‑11 ans, la solution pour de nombreuses familles reste d’envoyer leurs enfants sur le continent. « On n’ose pas trop envoyer son enfant loin, surtout dans cette tranche d’âge. En plus, il y a peu de transport organisé au départ de la Corse, alors ça génère des frais en plus du prix de la colonie de vacances pour l’emmener sur place », confie Edwige Dupuy. « L’autre solution, c’est les centres de loisirs, mais je trouve que ce n’est pas la même chose. Le fait de vivre en collectivité, ce n’est pas la même dimension que lorsqu'on va dans un centre de loisir et qu'on rentre le soir. »





Face à ce constat, elle décide de créer, il y a presque deux ans, « une association pour répondre à ma demande mais aussi aux besoins de mes amis qui étaient dans la même situation que moi ». Le premier séjour, d’une durée d’une semaine, a été organisé lors des dernières vacances de la Toussaint à la Casa di a Natura, à Vivario. « Le souci qu'on avait, c'était de trouver des structures en dur. Avec la tranche d'âge des 6-11 ans, on voulait vraiment une structure en dur et pas aller dans un camping. Il existe des structures, mais elles sont prises d’assaut, ou souvent réservées sur plusieurs années. Mais on a fini par trouver, et on est très contents d'avoir démarré », précise-t-elle.





Des séjours axés sur la nature





À travers ses séjours, CorsicaColo souhaite aussi « valoriser notre environnement naturel et culturel » auprès des enfants. Pendant une semaine, les participants ont pu « faire plein d’activités comme de la randonnée ou construire une cabane dans les bois ». Des animateurs spécialisés, en lien avec le Parc naturel régional de Corse (PNRC), sont également intervenus pour compléter l’encadrement. « Il y a des temps dans la semaine, quand on est axé sur la nature, où les animateurs du PNRC font des interventions sur la découverte de la faune et la flore », détaille Edwige Dupuy.





Désormais, CorsicaColo s’attelle à la préparation du prochain séjour, prévu pour les vacances scolaires de printemps. « On a 24 places, et on a déjà des réinscriptions de ceux qui ont participé au séjour d'automne, donc on se dit que ça a bien fonctionné. On sera toujours axé sur la nature, et on va mettre une journée accrobranche, par exemple. » Si elle souhaite organiser d’autres séjours dans l’année, l’association explique « être à la recherche d’un lieu ». « Pour l’instant, on n’a pas de structure, mais on aimerait faire quelque chose cet été, parce qu’il y a aussi une demande des familles. »



À moyen terme, l’association envisage également de « développer des formules à destination des adolescents, avec des départs depuis la Corse ». « L’objectif n’est pas de concurrencer les quelques initiatives déjà existantes, mais on aimerait compléter l’offre actuelle et répondre à des besoins qui restent aujourd’hui insuffisamment couverts. L’idée, c’est de développer et d’enrichir les possibilités de séjours pour les enfants et les adolescents de Corse, tout en offrant davantage de choix aux familles. »

