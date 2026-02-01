Avec « Bastia Baby », Phil Guiseppi rend hommage à sa ville natale

« Je suis toujours dans la musique pop, pop-rock. C’est toute ma vie ». Fidèle à sa musique, l'artiste Phil Guiseppi a sorti vient de sortir un nouveau titre, disponible sur toutes les plateformes* depuis le 13 février : « Bastia Baby ».
« C'est un hommage à ma ville natale. Le thème, l’inspiration se sont imposés tout naturellement. Car Bastia fait partie de mon ADN. J'y suis né, j’ai été baptisé à l'église Sainte-Marie, d'où les premières images du clip. Ma famille a toujours résidé à Bastia, j'y ai passé ma jeunesse, mon enfance. Et c’est à Bastia que j'ai fait mes premiers concerts. Bastia c’est le véritable fil conducteur de mon parcours personnel et artistique », raconte-t-il.
Ainsi les paroles de sa chanson et les images du clip** évoquent la jeunesse, la culture, les différents quartiers : la Citadelle, les jardins suspendus, le Palais des gouverneurs, la place du marché, le Vieux-Port, la place St Nicolas... « Certes les quartiers de ma jeunesse ont énormément changé mais Bastia a toujours été et reste une belle ville, animée, attrayante. Je sors beaucoup, je participe à la vie culturelle de la ville, à ses animations comme les festivals du film ou les festivals de musique », indique l'artiste.
Plus loin, « Bastia Baby » est aussi une ode à la chanson française. « En ce moment, c'est vrai que la variété française a le vent en poupe. La musique anglo-saxonne, le rock un petit peu moins, en tout cas chez nous. Mais ça reste malgré tout ma culture et mes influences avec les groupes de références des années 70 et 80 mais qui sont toujours écoutés par la jeune génération comme les Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix pour ne citer qu’eux. Leur musique traverse les années, se passe de génération en génération. Ça fait partie de l'histoire. Ça reste dans les mémoires collectives ».
Auteur, compositeur, interprète, Phil Guiseppi travaille en artisan dans son studio de St Florent. « J'écris le texte, la musique à la guitare ou au piano. Ensuite, il y a les arrangements et c’est beaucoup de boulot. Puis vient la réalisation du clip et là aussi c’est un énorme travail. J’ai tourné dans les rues, guitare en bandoulière, traversant les quartiers emblématiques de la ville. Le clip incarne une errance poétique entre mémoire, héritage et présent. Tout cela me prend énormément de temps car je suis un perfectionniste », dévoile-t-il.
Quant aux projets, notre artiste n’en manque pas. « J'ai un album en préparation, sur des sujets divers, des textes sur cette musique pop rock, rythmée que j’aime. C'est ce qui me caractérise, cette musique qui me colle à la peau même si j'ai une ouverture d'esprit et que j'écoute beaucoup de musique et donc influencé par d'autres styles, mais la ligne conductrice, ma patte, ça reste dans le pop rock. Les chansons sont déjà écrites, les musiques composées. Maintenant, il faut du temps pour tout mettre en boîte». On a hâte !
*Sur toutes les plateformes. Spotify, I Tunes, YouTube…
** Le clip Ici
