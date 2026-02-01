Avec « Bastia Baby », Phil Guiseppi rend hommage à sa ville natale

Philippe Jammes le Samedi 21 Février 2026 à 21:00

Artiste emblématique du rock en Corse, Phil Guiseppi fidèle à sa musique vient de sortir (le 13 février) sur toutes les plateformes*, un titre très rythmé, « Bastia Baby », couplé à un clip véritable ode à sa ville natale.